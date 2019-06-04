Мещеряков: Михалик — очень положительный игрок, который многое сделал для клуба
Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков высказался об уходе из клуба полузащитника Игоря Денисова и украинского защитника Тараса Михалика.
«К любым футболистам, которые покидают наш клуб, мы относимся с огромным уважением. Потому что они многое сделали для команды. Это относится и к Тарасу. Он очень положительный игрок, который провёл несколько плодотворных лет в «Локомотиве». Без него мы бы точно не достигли результатов, которых мы добились в последние годы. То же самое могу сказать и об Игоре Денисове», — приводят слова Мещерякова «Известия».
Михалик перешёл в московскую команду шесть лет назад, провёл 106 матчей, забил три гола, трижды выигрывал Кубок России и стал чемпионом страны.
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