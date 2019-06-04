«Парма» может подписать Фернандеша в качестве свободного агента

Полузащитник московского «Локомотива» Мануэл Фернандеш может перейти в «Парму», сообщает известный журналист Джанлука Ди Марцио на своём сайте.
По информации источника, итальянский клуб рассматривает возможность подписания Фернандеша после истечения контракта полузащитника с «Локомотивом». Напомним, соглашение португальца с «железнодорожниками» рассчитано до 30 июня 2019 года, о продлении стороны не договорились.
Ранее сообщалось, что Фернандеш может перейти в «Истанбул Башакшехир» или «Галатасарай».
Фернандеш выступает в составе «Локомотива» с 2014 года. Вместе с московской командой Фернандеш становился чемпионом России, а также дважды выигрывал Кубок страны. В минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги португалец забил 4 мяча и отдал 5 результативных передач в 20 матчах.
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