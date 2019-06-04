Бистрович: Чалов — потрясающий игрок, у него фантастическое чувство гола

Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович поделился мнением о форварде «армейцев» Фёдоре Чалове, а также оценил результаты сезона для столичного клуба.
«Фёдор — потрясающий игрок и человек. У него фантастическое чувство гола, он всегда оказывается в идеальном положении перед воротами соперника. Эти 15 забитых мячей, а также звание лучшего бомбардира лиги — просто показатель его высокого уровня.
Я бы сказал, что в итоге сезон получился неплохим. Нужно принять тот факт, что мы создали новую, очень молодую команду, и нам удалось оставаться на вершине таблицы в течение всего сезона. Конечно, могли добиться большего успеха во второй части чемпионата. Мы старались, но иногда результат не приходит. Именно потому все любят футбол — он непредсказуем», — приводят слова Бистровича «Известия».
По итогам минувшего сезона команда Виктора Гончаренко заняла в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги четвёртое место. Таким образом, в следующем сезоне московская команда сыграет в Лиге Европы, причём начнёт выступление сразу с группового раунда турнира.
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