Гуренко готов вернуться в минское «Динамо»
Бывший футболист московского «Локомотива» Сергей Гуренко заявил, что не против снова стать главным тренером минского «Динамо».
«Ждать ли меня в минском «Динамо»? Ну я думаю, что если поступит предложение… Я работал в клубе. Да, уже было три моих прихода в команду (улыбается). С каждым разом немножко получше. Поэтому, может… Если поступит предложение, то я, конечно, не откажусь», – сказал Гуренко в эфире телеканала «Беларусь 5».
46-летний специалист уже возглавлял белорусский клуб с мая 2017 года по январь 2019 года. Напомним, что прежний главный тренер Роман Пилипчук покинул «Динамо» 31 мая из-за «временно нестабильной финансовой ситуации в клубе». После 10 туров «Динамо» занимает в таблице чемпионата Беларуси пятое место.
Экс-тренер «Спартака» Пилипчук покинул минское «Динамо»
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