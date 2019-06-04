Бывший тренер «Вердера» Скрипник возглавил луганскую «Зарю»
Луганская «Заря» объявила о назначении Виктора Скрипника главным тренером. Скрипник подписал с командой трёхлетнее соглашение.
В качестве игрока он выступал за три клуба: запорожский «Металлург», «Днепр» и «Вердер». В составе бременского клуба он был чемпионом Бундеслиги (в 2004-м) и дважды завоевал Кубок Германии.
Завершив карьеру футболиста в 2004 году, Скрипник остался в «Вердере» тренером. До 2013 года он тренировал юношескую команду, а 25 октября 2014 года стал главным тренером основной команды и возглавлял её до 18 сентября 2016-го, когда был уволен после трёх поражений на старте нового сезона Бундеслиги. После этого он тренировал «Ригу», выиграв с ней в прошлом сезоне чемпионат и Кубок Латвии.
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