Промес верит, что вернётся в «Спартак»
Бывший полузащитник «Спартака» Квинси Промес, ныне выступающий за «Севилью», в социальной сети отреагировал на пост, в котором болельщикам красно-белых предлагалось ответить на вопрос: «Верите ли вы, что Промес вернётся в „Спартак“?
«Да», — прокомментировал голландский футболист в «инстаграме» Spartak_Redwhitenews.
Напомним, что Промес играл за «Спартак» с 2014 по 2018 год и вместе с клубом стал чемпионом России сезона-2016/17, а также завоевал бронзовые медали в сезоне-2017/18 и выиграл Суперкубок России в 2017 году.
В августе 2018 года «Спартак» продал в «Севилью» Промеса, который подписал контракт до 2023 года. В минувшем сезоне чемпионата Испании хавбек принял участие в 33 матчах, забил два гола и сделал три голевые передачи.
Промес вызван в сборную Нидерландов на матчи Лиги наций
- 4 июня 2019
-
10:25
-
10:18
-
10:02
-
09:52
-
09:43
-
09:27
-
09:26
-
09:13
-
09:12
-
08:58
-
08:36
-
07:44
-
06:40
-
05:55
-
05:47
-
05:37
-
04:50
-
03:36
-
03:15
-
02:46
-
02:22
-
01:40
-
01:25
-
01:01
-
00:38
-
00:15
-
00:09
- 3 июня 2019
-
23:55
-
23:44
-
23:37
-
23:19
-
23:18
-
23:02
-
22:57
-
22:41
Партнерский контент