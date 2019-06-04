Промес верит, что вернётся в «Спартак»

Бывший полузащитник «Спартака» Квинси Промес, ныне выступающий за «Севилью», в социальной сети отреагировал на пост, в котором болельщикам красно-белых предлагалось ответить на вопрос: «Верите ли вы, что Промес вернётся в „Спартак“?

«Да», — прокомментировал голландский футболист в «инстаграме» Spartak_Redwhitenews.

Напомним, что Промес играл за «Спартак» с 2014 по 2018 год и вместе с клубом стал чемпионом России сезона-2016/17, а также завоевал бронзовые медали в сезоне-2017/18 и выиграл Суперкубок России в 2017 году.

В августе 2018 года «Спартак» продал в «Севилью» Промеса, который подписал контракт до 2023 года. В минувшем сезоне чемпионата Испании хавбек принял участие в 33 матчах, забил два гола и сделал три голевые передачи.