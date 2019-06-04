Китайские клубы предложили Обамеянгу контракт с зарплатой £ 300 тыс. в неделю

Нападающий лондонского «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг получил очень выгодное в финансовом плане предложение от китайских команд. Как сообщает The Times, габонский футболист заинтересовал «Гуанчжоу Эвергранд» и «Шанхай СИПГ», которые готовы предложить ему контракт с заработной платой £ 300 тыс. в неделю (около € 339 тыс.).

В настоящее время Обамеянг зарабатывает в «Арсенале» около £ 190 тыс. в неделю. Отметим, что «Гуанчжоу Эвергранд» проявлял интерес к форварду ещё до его переезда в «Арсенал» из дортмундской «Боруссии» в январе 2018 года.



В минувшем сезоне 29-летний футболист провёл в составе лондонской команды 36 матчей в чемпионате Англии, в которых забил 22 мяча и сделал пять голевых передач.