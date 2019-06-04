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Считавшийся пропавшим фанат «Ливерпуля» оказался арестованным

Считавшийся пропавшим фанат «Ливерпуля» оказался арестованным
Футбол / Лига чемпионов 0

Болельщик «Ливерпуля» Макоули Нигас, считавшийся пропавшим после финала Лиги чемпионов, оказался в полицейском участке.

Как сообщает Plymouth Live, 23-летний болельщик был задержан сотрудниками правоохранительных органов в связи с неадекватным поведением. Полицейские обнаружили его лежащим на земле в нетрезвом состоянии после триумфа мерсисайдцев. В общении с ними фанат проявил себя не лучшим образом и нанёс им незначительные травмы, после чего был арестован. В данный момент Макоули уже воссоединился со своим отцом.

Ранее сообщалось, что Нигас и его отец отправились в столицу Испании и планировали провести время в фан-зоне, а 2 июня вернуться в родной Плимут, однако после празднования триумфа «Ливерпуля» фанат пропал.

Пропавший после финала Лиги чемпионов фанат «Ливерпуля» найден
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