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Нани: «Манчестер Юнайтед» нужно больше игроков мирового уровня

Нани: «Манчестер Юнайтед» нужно больше игроков мирового уровня
Футбол / Англия 0

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Нани, ныне выступающий за «Орландо Сити», высказал мнение о ситуации в стане английского клуба.

«Манчестер Юнайтед» нужно больше игроков мирового уровня. Тогда изменится настрой на поле. Я помню как мы с бывшим наставником Алексом Фергюсоном во многих играх выглядели не лучшим образом, у нас не получалось показывать красивый футбол, но через 15 минут мы играли от души и забивали голы. Мы бежали, сражались за каждый мяч. Тогда мы добивались результатов. У них должно быть больше желания выигрывать каждую битву на поле, за каждый мяч.

Я продолжаю следить за командой. Мне грустно за клуб, за игроков. Может быть, в следующем сезоне они могут добиться гораздо большего", — цитирует португальца Omnisport.

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