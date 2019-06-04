ФНЛ назвала лучшего футболиста мая
Лучшим футболистом Футбольной Национальной Лиги в мае по версии лиги нападающий «Чертаново» Владислав Сарвели. Две голевые передачи позволили ему не только с большим преимуществом выиграть состязание лучших распасовщиков лиги, но и выйти на первое место по системе «гол+пас» (12+14).
На втором месте оказался полузащитник «Нижнего Новгорода» Павел Голышев. В мае он стал полноценным игроком основного состава нижегородцев и голом и двумя голевыми передачами, которые принесли команде важные победы над «Краснодаром-2» и «Мордовией».
Тройку лучших по итогам прошлого месяца замкнул хавбек «Луча» Илью Визновича. Два гола и голевой пас – две победы, которые позволили дальневосточникам сохранить место в ФНЛ.
- 4 июня 2019
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