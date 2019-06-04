Беленов вызван на заседание КДК из-за эпизода в матче с «Томью»

Глава КДК Артур Григорьянц сообщил, что комитет на ближайшем заседании рассмотрит эпизод с участием вратаря «Уфы» Александра Беленова, который случился в ответном стыковом матче за право выступать в РПЛ в сезоне-2019/20 против «Томи».
После окончания встречи Беленов показал оскорбительный жест болельщикам «Томи». В добавленное время судья показал ему две жёлтые карточки за затяжку времени и удалил с поля.
«Мы вызвали голкипера «Уфы» Беленова на заседание из-за эпизода в матче с «Томью». Александр, уходя в подтрибунное помещение, показал неприличный жест в адрес болельщиков томского клуба. Наше рассмотрение пока что будет основываться на публикациях в СМИ, делегат матча ничего не отмечал», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
- 4 июня 2019
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