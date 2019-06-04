Слуцкий: АПЛ — самая крутая лига в мире, в ней есть всё, за что мы любим футбол

Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий, ныне возглавляющий «Витесс», поделился мнением об английской Премьер-лиге, матчи которой в скором времени будут доступны на платформе Okko Спорт.
«Английская Премьер-лига – это самая крутая лига в мире. Даже если смотреть по статистике: обладатель Лиги чемпионов и Лиги Европы – английские команды, но это самая банальная вещь, по которой можно оценивать. Каждая игра в Англии – это невероятные эмоции, это потрясающее сочетание классического английского характера с его бойцовскими качествами с великолепной техникой и мастерством лучших игроков мира.
Также АПЛ – это баланс между европейскими и английскими специалистами, это разные стили, непредсказуемость и борьба до последней секунды. Английская лига – полнейшая глобализация, ведь здесь работает самое большое количество ведущих игроков и тренеров. В Англии потрясающая атмосфера трибун, показ матчей, здесь всегда много интриги. Всё, за что мы любим футбол, в изобилии есть в показе и в самой английской Премьер-лиге. Смотрите английский футбол», — сказал Слуцкий в беседе с корреспондентом «Чемпионата».
Напомним, Слуцкий в 2017 году возглавлял «Халл Сити», на тот момент выступавший в Чемпионшипе. Специалист стал первым российским тренером, получившим пост наставника английской команды.
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