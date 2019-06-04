Фанат «Тоттенхэма» вернул болельщику «Ливерпуля» кошелёк с письмом покойной жены

Болельщик «Тоттенхэм Хотспур» Алан Бисселл отметился достойным поступком перед финальным матчем Лиги чемпионов, в котором его команда проиграла «Ливерпулю» со счётом 0:2.



Как сообщает Mirror, один из фанатов мерсисайдской команды незадолго до игры потерял кошелёк, в котором находились £ 700, банковские карты, водительское удостоверение, а также письмо, написанное его женой незадолго до смерти в январе этого года. К счастью поклонника «Ливерпуля», кошелёк был найден Бисселлом, который незамедлительно связался с его владельцем. Болельщики встретились и сделали совместную фотографию.



Напомним, финал Лиги чемпионов состоялся 1 июня на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде. «Ливерпуль», одержав победу в решающей игре, в шестой раз завоевал главный еврокубковый трофей и теперь уступает по этому показателю лишь «Милану» (7) и «Реалу» (13).



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