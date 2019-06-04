Стерлинг рассказал о плюсах Лиги наций

Полузащитник сборной Англии Рахим Стерлинг поделился ожиданиями от решающих матчей в Лиге наций. В полуфинале англичане сыграют с командой Нидерландов.
«Победа в Лиге наций придаст всей команде огромный заряд уверенности. Если ты можешь выиграть этот турнир, то, если потом всё сложится, можешь добиваться побед на Евро и чемпионате мира. Плюсы здесь очевидны, ведь сборной уже будет знаком вкус больших побед. Как по мне, после первого трофея уже не испытываешь на себе того груза ответственности и вообще чувствуешь себя легче.
Что могу сказать о нынешней команде и нашем тренере — все готовы работать столько, сколько нужно. Но пашут и другие команды, так что нам нужно сделать вдвое больше. Помню, как был в молодёжной сборной Англии у Гарета Саутгейта. Всё было точно так же: люди приезжали в сборную и получали удовольствие. Он помогал игрокам обрести веру в себя. Многие футболисты из той команды затем оказались во взрослой сборной Англии», — цитирует хавбека пресс-служба УЕФА.
- 4 июня 2019
-
13:45
-
13:44
-
13:24
-
13:18
-
13:05
-
12:54
-
12:39
-
12:31
-
12:24
-
12:14
-
12:05
-
11:57
-
11:48
-
11:47
-
11:33
-
11:11
-
11:08
-
10:50
-
10:46
-
10:25
-
10:18
-
10:02
-
09:52
-
09:43
-
09:27
-
09:26
-
09:13
-
09:12
-
08:58
-
08:36
-
07:44
-
06:40
-
05:55
-
05:47
-
05:37