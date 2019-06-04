Салах подумал, что журналистка хочет его поцеловать, и выставил руку

Вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах попал в курьёзную ситуацию после окончания финального матча Лиги чемпионов с «Тоттенхэм Хотспур», который состоялся 1 июня на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде и завершился со счётом 2:0 в пользу его команды.



В ходе празднования к египтянину подошла журналистка, чтобы взять у него интервью. Из-за шума на трибунах девушка приблизилась к игроку, чтобы тот смог услышать её вопрос. Салах неправильно понял её действия, решив, что она хочет его поцеловать, и отстранился, выставив руку.

Видео доступно в «твиттере» Footy Humour.



«Ливерпуль» в шестой раз в своей истории выиграл Лигу чемпионов. Английский клуб вышел на третье место в истории турнира по этому показателю. Чаще победителями главного европейского клубного турнира становились только «Реал» (13) и «Милан» (7).