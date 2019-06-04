Салах подумал, что журналистка хочет его поцеловать, и выставил руку

Вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах попал в курьёзную ситуацию после окончания финального матча Лиги чемпионов с «Тоттенхэм Хотспур», который состоялся 1 июня на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде и завершился со счётом 2:0 в пользу его команды.
В ходе празднования к египтянину подошла журналистка, чтобы взять у него интервью. Из-за шума на трибунах девушка приблизилась к игроку, чтобы тот смог услышать её вопрос. Салах неправильно понял её действия, решив, что она хочет его поцеловать, и отстранился, выставив руку.
Видео доступно в «твиттере» Footy Humour.
«Ливерпуль» в шестой раз в своей истории выиграл Лигу чемпионов. Английский клуб вышел на третье место в истории турнира по этому показателю. Чаще победителями главного европейского клубного турнира становились только «Реал» (13) и «Милан» (7).
- 4 июня 2019
-
13:45
-
13:44
-
13:24
-
13:18
-
13:05
-
12:54
-
12:39
-
12:31
-
12:24
-
12:14
-
12:05
-
11:57
-
11:48
-
11:47
-
11:33
-
11:11
-
11:08
-
10:50
-
10:46
-
10:25
-
10:18
-
10:02
-
09:52
-
09:43
-
09:27
-
09:26
-
09:13
-
09:12
-
08:58
-
08:36
-
07:44
-
06:40
-
05:55
-
05:47
-
05:37