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Салах подумал, что журналистка хочет его поцеловать, и выставил руку

Салах подумал, что журналистка хочет его поцеловать, и выставил руку
Футбол / Лига чемпионов 0

Вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах попал в курьёзную ситуацию после окончания финального матча Лиги чемпионов с «Тоттенхэм Хотспур», который состоялся 1 июня на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде и завершился со счётом 2:0 в пользу его команды.

В ходе празднования к египтянину подошла журналистка, чтобы взять у него интервью. Из-за шума на трибунах девушка приблизилась к игроку, чтобы тот смог услышать её вопрос. Салах неправильно понял её действия, решив, что она хочет его поцеловать, и отстранился, выставив руку.

Видео доступно в «твиттере» Footy Humour.

«Ливерпуль» в шестой раз в своей истории выиграл Лигу чемпионов. Английский клуб вышел на третье место в истории турнира по этому показателю. Чаще победителями главного европейского клубного турнира становились только «Реал» (13) и «Милан» (7).

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А ещё: крутое шоу Imagine Dragons, скандальный инцидент на поле, долгожданный триумф Клоппа и веселье «Ливерпуля» на церемонии награждения.
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