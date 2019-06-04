Газинский: не думал, что столько людей поддержит, это очень ценно!
Полузащитник сборной России и «Краснодара» Юрий Газинский поблагодарил болельщиков за поддержку. На 18-й минуте товарищеского матча с «Чертаново» (6:0) футболист после столкновения в воздухе с соперником неудачно упал на землю и не смог продолжить игру. Позже стало известно, что Газинский получил травму вращательной манжеты плеча.
«Хотел поблагодарить всех за поддержку и тёплые слова, не думал, что столько людей поддержит, это очень ценно! В свою очередь хочу пожелать команде успехов в предстоящих матчах, победы и, конечно же, без травм! Всех обнял», — написал Газинский в «Инстаграме».
Полузащитник не сумеет принять участие в отборочных матчах чемпионата Европы 2020 года с командами Сан-Марино (8 июня) и Кипра (11 июня).
Газинский не поможет сборной России в матчах с Сан-Марино и Кипром
- 4 июня 2019
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