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Газинский: не думал, что столько людей поддержит, это очень ценно!

Газинский: не думал, что столько людей поддержит, это очень ценно!
Футбол / Сборная России 0

Полузащитник сборной России и «Краснодара» Юрий Газинский поблагодарил болельщиков за поддержку. На 18-й минуте товарищеского матча с «Чертаново» (6:0) футболист после столкновения в воздухе с соперником неудачно упал на землю и не смог продолжить игру. Позже стало известно, что Газинский получил травму вращательной манжеты плеча.

«Хотел поблагодарить всех за поддержку и тёплые слова, не думал, что столько людей поддержит, это очень ценно! В свою очередь хочу пожелать команде успехов в предстоящих матчах, победы и, конечно же, без травм! Всех обнял», — написал Газинский в «Инстаграме».

Полузащитник не сумеет принять участие в отборочных матчах чемпионата Европы 2020 года с командами Сан-Марино (8 июня) и Кипра (11 июня).

Газинский не поможет сборной России в матчах с Сан-Марино и Кипром
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