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Дементьев: для меня платить за контент — нормально

Дементьев: для меня платить за контент — нормально
Футбол / Англия 0

Известный спортивный комментатор Кирилл Дементьев, который со следующего сезона будет работать на матчах английской Премьер-лиги на платформе Okko Спорт, рассказал об отношении к платному контенту.

«Я смотрю спортивные каналы «НТВ Плюс» с 1997 года, всё это время я за них платил. Поэтому для меня это нормально – платить за контент. Плохо, что платное спортивное телевидение в России в какой-то момент перестало развиваться.

Конечно, иногда и мне приходилось что-то скачивать, но уже несколько последних лет удобнее потреблять контент легально. У меня есть музыкальная подписка, а иногда даже несколько. Также несколько подписок на онлайн-кинотеатры, среди которых и Okko. На спортивные каналы тоже. Плюс книги: я перестал искать их бесплатно и пользуюсь легальными сервисами. Наверное, это моя принципиальная позиция: за хорошую работу нужно платить», — сказал Дементьев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Павлу Пучкову.

Дементьев: за хорошую работу нужно платить
Интервью с комментатором проекта Okko Спорт.
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