Дементьев: для меня платить за контент — нормально

Известный спортивный комментатор Кирилл Дементьев, который со следующего сезона будет работать на матчах английской Премьер-лиги на платформе Okko Спорт, рассказал об отношении к платному контенту.
«Я смотрю спортивные каналы «НТВ Плюс» с 1997 года, всё это время я за них платил. Поэтому для меня это нормально – платить за контент. Плохо, что платное спортивное телевидение в России в какой-то момент перестало развиваться.
Конечно, иногда и мне приходилось что-то скачивать, но уже несколько последних лет удобнее потреблять контент легально. У меня есть музыкальная подписка, а иногда даже несколько. Также несколько подписок на онлайн-кинотеатры, среди которых и Okko. На спортивные каналы тоже. Плюс книги: я перестал искать их бесплатно и пользуюсь легальными сервисами. Наверное, это моя принципиальная позиция: за хорошую работу нужно платить», — сказал Дементьев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Павлу Пучкову.
- 4 июня 2019
-
15:05
-
14:47
-
14:45
-
14:44
-
14:43
-
14:31
-
14:30
-
14:30
-
14:07
-
14:03
-
13:45
-
13:44
-
13:24
-
13:18
-
13:05
-
12:54
-
12:39
-
12:31
-
12:24
-
12:14
-
12:05
-
11:57
-
11:48
-
11:47
-
11:33
-
11:11
-
11:08
-
10:50
-
10:46
-
10:25
-
10:18
-
10:02
-
09:52
-
09:43
-
09:27