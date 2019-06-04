Петров: не заметил, чтобы «Чертаново» играло жёстко

Защитник «Краснодара» и сборной России Сергей Петров высказался о контрольном матче национальной команды с «Чертаново» (6:0).



«Всё нормально, вчера кто-то играл по полчаса, по 45 минут. К жаре все привыкли. Комличенко я помогаю, он мне помогает. Где-то подсказываю, идёт элементарный подсказ. Вчерашняя игра была сделана, чтобы наладить связи, почувствовать их.



В сборной общаюсь со всеми, но больше с Юрой Газинским и Комличенко. Жалко, что Юра получил травму, но это футбол. От этого никто не застрахован. Жёсткая игра «Чертаново»? Был один жёсткий стык, но это стечение обстоятельств. Не заметил, чтобы они жёстко играли.



Что касается моего контракта, то не знаю, кто придумал, что он у меня заканчивается. Ещё два года по нему», — передаёт слова Петрова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Видеообзор разгромной победы сборной России над «Чертаново»