Ахметов: главный «адаптатор» сборной — Дзюба, шутки, подколы — это его тема

Полузащитник ЦСКА и сборной России Ильзат Ахметов рассказал, как приняли дебютанта команды Николая Комличенко, и поведал о своей бывшей команде — «Рубине».
«Комличенко приняли очень позитивно. Он очень легко адаптировался в нашем дружном коллективе, как и все, в общем-то. Я тоже недавно проходил через адаптацию в сборной, так же нормально всё прошло. Главный «адаптатор» — Дзюба, конечно (смеётся). Шутки, подколы — это его тема. Нет, через какие-то обряды он не заставляет нас проходить. Это Жиркова на посвящении в «Челси» заставляли петь перед всей командой. У нас, к счастью, такого нет.
Мне очень приятно, что в Казани обо мне помнят. Слежу за «Рубином», переживаю за результаты, тем более что там у меня осталось много друзей. Тот же Егор Сорокин, которого вызвали в сборную и который сегодня провёл хороший матч», — цитирует хавбека „Реальное время“.
- 4 июня 2019
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