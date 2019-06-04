Защитник «Динамо» К: в «Зенит» не поеду, а по «Ливерпулю» нужно решать

Защитник киевского «Динамо» Виталий Миколенко рассказал, что отклонил бы предложение из России, но при этом хотел бы попробовать свои силы за границей.



«Хочется за границу. Брошу ли всё, если завтра позвонят из «Зенита»? Нет. Если позвонит Клопп и скажет, что хочет мною заменить Робертсона, то нужно решать», – сказал 20-летний футболист в эфире YouTube-канала Footboom.

Миколенко — воспитанник киевского «Динамо». 20 августа 2017 года дебютировал за основную команду в матче чемпионата Украины с каменской «Сталью». Первый гол за «Динамо» в матче Лиги Европы забил в ворота французского «Ренна».

Дебютировал за сборную Украины 20 ноября 2018 года в матче с Турцией, который завершился со счётом 0:0.