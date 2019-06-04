Самый богатый человек Великобритании близок к покупке «Ниццы»

У «Ниццы» в скором времени может смениться владелец, сообщает Nicematin.com.
По информации издания, французский клуб с большой вероятностью перейдёт в руки самого богатого человека Великобритании Джима Рэтклиффа. Миллиардер сделал нынешним владельцам предложение в размере более € 100 млн. В «Ницце» пока не приняли окончательного решения, однако всерьёз рассматривают его и склоняются к возможной продаже.
Ранее сообщалось, что Рэтклифф заинтересован в приобретении лондонского «Челси», который принадлежит Роману Абрамовичу. Позднее появлялась информация, согласно которой российский бизнесмен не намерен расставаться с клубом.
«Ницца» в минувшем сезоне заняла седьмое место в турнирной таблице французской Лиги 1, финишировав в 16 очках от зоны Лиги чемпионов.
- 4 июня 2019
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