Самый богатый человек Великобритании близок к покупке «Ниццы»

У «Ниццы» в скором времени может смениться владелец, сообщает Nicematin.com.



По информации издания, французский клуб с большой вероятностью перейдёт в руки самого богатого человека Великобритании Джима Рэтклиффа. Миллиардер сделал нынешним владельцам предложение в размере более € 100 млн. В «Ницце» пока не приняли окончательного решения, однако всерьёз рассматривают его и склоняются к возможной продаже.



Ранее сообщалось, что Рэтклифф заинтересован в приобретении лондонского «Челси», который принадлежит Роману Абрамовичу. Позднее появлялась информация, согласно которой российский бизнесмен не намерен расставаться с клубом.



«Ницца» в минувшем сезоне заняла седьмое место в турнирной таблице французской Лиги 1, финишировав в 16 очках от зоны Лиги чемпионов.