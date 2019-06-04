«Валенсия» установила на «Месталье» памятник преданному болельщику

«Валенсия» установила на домашнем стадионе «Месталья» памятник своему болельщику Висенте Наварро Апарисио, который умер два года назад. Поклонник испанской команды не пропускал ни одной домашней встречи «Валенсии».

Даже когда Апарисио ослеп в возрасте 54 лет, он всё равно покупал сезонный абонемент и приходил на матчи вместе со своим сыном.

После смерти болельщика «Валенсия» решила установить статую в виде Апарисио, который сидит на своём месте — 164-е место в 15-м ряду центральной трибуны. Тем самым испанский клуб символизировал, что болельщик будет и дальше присутствовать на матчах своей любимой команды.

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По итогам минувшего сезона «Валенсия» заняла четвёртое место.