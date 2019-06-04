Президент «Реала» будет воспитывать сына разбившегося в автокатастрофе Рейеса
Президент «Реала» Флорентино Перес будет участвовать в воспитании сына разбившегося в автокатастрофе насмерть Хосе Антонио Рейеса. Перес будет воспитывать 11-летнего Хосе Антонио Рейеса-младшего до его совершеннолетия, сообщает Marca.
Напомним, Хосе Антонио Рейес погиб 1 июня в результате автомобильной аварии. Автомобиль футболиста Mercedes Brabus S550 вылетел с трассы и загорелся. Столкновения с другим транспортным средством не было. Вероятной причиной трагедии могла стать лопнувшая шина на скорости 237 км/ч.
Рейес является воспитанником «Севильи». За родной клуб он выступал в периоды с 2000 по 2004 год и с 2012 по 2016 год. Всего за «Севилью» он провёл 242 матча и забил 37 мячей. С командой он выиграл три трофея.
Сын Рейеса продолжит карьеру в «Реале»
- 4 июня 2019
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