«Реал» объявил о переходе Йовича

Нападающий «Айнтрахта» Лука Йович продолжит карьеру в мадридском «Реале», сообщает пресс-служба «сливочных».



Соглашение между «Королевским клубом» и сербским футболистом рассчитано на шесть сезонов – до лета 2025 года. В ближайшее время игрок пройдёт медицинское обследование. Об условиях сделки не сообщается, однако ранее в СМИ появлялась информация, согласно которой сумма трансфера составит € 65-70 млн.



В минувшем сезоне Йович принял участие в 32 матчах немецкой Бундеслиги, в которых записал на свой счёт 17 голов и 5 результативных передач. Также в активе 21-летнего форварда 10 мячей и 1 голевой пас в 14 встречах Лиги Европы, где команда из Франкфурта дошла до полуфинала.



Йович является воспитанником «Црвены Звезды», за которую выступал с 2014 по 2016 год. Затем игрок перебрался в «Бенфику», откуда спустя год отправился в «Айнтрахт» на правах аренды. В ходе минувшего сезона немецкий клуб выкупил права на футболиста.

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