Спортивный директор «Айнтрахта»: уход Йовича — большая потеря для нас
Спортивный директор «Айнтрахта» Фреди Бобич прокомментировал трансфер нападающего Луки Йовича в мадридский «Реал».
Соглашение между «Королевским клубом» и сербским футболистом рассчитано на шесть сезонов – до лета 2025 года. В ближайшее время игрок пройдёт медицинское обследование. Об условиях сделки не сообщается, однако ранее в СМИ появлялась информация, согласно которой сумма трансфера составит € 65-70 млн.
«Уход Йовича — это большая потеря для нас. Но нам было ясно, что есть некоторый финансовый порог. Для «Айнтрахта» это хороший и важный трансфер. Мы хотим пожелать Луке удачи в его будущем. У него отличные условия для карьеры. Мы гордимся тем, что смогли помочь ему на этом пути», — цитирует Бобича пресс-служба немецкого клуба.
«Реал» объявил о переходе Йовича
- 4 июня 2019
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