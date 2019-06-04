Спортивный директор «Айнтрахта»: уход Йовича — большая потеря для нас

Спортивный директор «Айнтрахта» Фреди Бобич прокомментировал трансфер нападающего Луки Йовича в мадридский «Реал».

Соглашение между «Королевским клубом» и сербским футболистом рассчитано на шесть сезонов – до лета 2025 года. В ближайшее время игрок пройдёт медицинское обследование. Об условиях сделки не сообщается, однако ранее в СМИ появлялась информация, согласно которой сумма трансфера составит € 65-70 млн.

«Уход Йовича — это большая потеря для нас. Но нам было ясно, что есть некоторый финансовый порог. Для «Айнтрахта» это хороший и важный трансфер. Мы хотим пожелать Луке удачи в его будущем. У него отличные условия для карьеры. Мы гордимся тем, что смогли помочь ему на этом пути», — цитирует Бобича пресс-служба немецкого клуба.