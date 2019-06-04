Рангник покинул «РБ Лейпциг» и перешёл на должность в Red Bull

Главный тренер «РБ Лейпциг» Ральф Рангник покинул свой пост, сообщается в официальном «твиттере» клуба.



Специалист прекратил работу по собственному желанию и в скором времени переберётся на руководящую должность в компанию Red Bull. При этом Рангник будет также выполнять роль советника «РБ Лейпциг».



Напомним, новым наставником команды из Лейпцига начиная со следующего сезона станет Юлиан Нагельсман, ранее возглавлявший «Хоффенхайм».



Рангник занимал пост главного тренера немецкой команды с 2015 по 2016 год, после чего на протяжении двух сезонов выполнял роль спортивного директора клуба. Летом прошлого года специалист согласился вновь возглавить «РБ Лейпциг».



За свою тренерскую карьеру, которая длится с 1983 года, Рангник также успел поработать в «Штутгарте», «Ганновере», «Шальке-04» и «Хоффенхайме».

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