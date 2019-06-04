Продано более 20 тыс. экземпляров книги Олега Романцева

Книга Олега Романцева «Правда обо мне и «Спартаке» перевалила за отметку 20 тыс. проданных экземпляров. Новый, уже пятый по счёту, тираж планируется к выходу осенью и будет также доступен во всех крупных книжных сетях и магазинах.
«Спартак» Романцева целое десятилетие был флагманом отечественного футбола. Он воспитал плеяду талантливых футболистов, таких как Александр Мостовой, Валерий Карпин, Владимир Бесчастных, Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Андрей Тихонов. В этой книге – увлекательный рассказ от первого лица: о тех временах, когда Романцев сам играл в «Спартаке» и сборной СССР, и о его ярчайшей тренерской карьере, которая резко оборвалась в середине 2000-х годов. Здесь вы найдёте подробности, которых никогда не встречали прежде в СМИ.
Романцев возглавлял «Спартак» с 1989 по 1995 год и с 1997 по 2003 год. За это время специалист завоевал с клубом восемь титулов чемпиона России, один титул чемпиона и Кубок СССР и три Кубка России. Также под его руководством красно-белые доходили до полуфинала Лиги чемпионов и Кубка УЕФА.
- 4 июня 2019
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