Каррера присоединился к киберспортивной лиге
Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера присоединился к киберспортивной лиге Virtual Pro League (VPL), сообщает Tuttosport.
По словам издания, организаторы лиги уже запланировали турнир по FIFA 19, названный в честь специалиста, – Carrera Championship. Соревнование должно пройти в сентябре этого года. В день финала будет организовано крупное мероприятие в Москве.
Специалист стал вторым звёздным представителем самого популярного вида спорта, присоединившимся к VPL. Ранее это сделал бывший нападающий «Ромы» и сборной Италии Франческо Тотти.
Каррера возглавлял «Спартак» с 2016 по 2018 год. Под его руководством красно-белые впервые за 16 лет завоевали титул чемпиона России, а также стали обладателями Суперкубка страны.
Каррера: заинтересован в работе в России, мне там понравилось
- 4 июня 2019
-
16:45
-
16:38
-
16:26
-
16:08
-
16:08
-
15:44
-
15:43
-
15:35
-
15:24
-
15:05
-
14:47
-
14:45
-
14:44
-
14:43
-
14:31
-
14:30
-
14:30
-
14:07
-
14:03
-
13:45
-
13:44
-
13:24
-
13:18
-
13:05
-
12:54
-
12:39
-
12:31
-
12:24
-
12:14
-
12:05
-
11:57
-
11:48
-
11:47
-
11:33
-
11:11
Партнерский контент