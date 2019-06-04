Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера присоединился к киберспортивной лиге Virtual Pro League (VPL), сообщает Tuttosport.



По словам издания, организаторы лиги уже запланировали турнир по FIFA 19, названный в честь специалиста, – Carrera Championship. Соревнование должно пройти в сентябре этого года. В день финала будет организовано крупное мероприятие в Москве.



Специалист стал вторым звёздным представителем самого популярного вида спорта, присоединившимся к VPL. Ранее это сделал бывший нападающий «Ромы» и сборной Италии Франческо Тотти.



Каррера возглавлял «Спартак» с 2016 по 2018 год. Под его руководством красно-белые впервые за 16 лет завоевали титул чемпиона России, а также стали обладателями Суперкубка страны.

Каррера: заинтересован в работе в России, мне там понравилось