Бекхэм предложил Суаресу перейти в его клуб из Майами в 2020 году

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес может перебраться в MLS после окончания следующего сезона.
По информации Catalunya Radio, бывший футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм хочет видеть уругвайца в рядах клуба «Интер Майами», основателем и совладельцем которого он является. Команда начнёт выступать в MLS в 2020 году, и экс-полузащитник предложил Суаресу присоединиться к его проекту. На момент старта следующего сезона лиги форварду будет 33 года.
Отмечается, что Бекхэм предложил Суаресу выгодный с точки зрения финансов контракт, рассчитанный на четыре года. Игрок пока не принял решение относительно своего будущего, однако не стал отвечать отказом.
Суарес выступает за «Барселону» с 2014 года. В минувшем сезоне 32-летний нападающий провёл 33 матча в испанской Примере, в которых отметился 21 голом и 6 результативными передачами.
- 4 июня 2019
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