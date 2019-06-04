Аршавину запретили выезжать из России

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин в ближайшее время не сможет покинуть территорию страны, сообщает Интерфакс.
Данное решение было принято судом в Санкт-Петербурге по итогам сегодняшнего заседания, посвящённого разводу экс-нападающего со своей супругой Алисой Казьминой.
«Мы все остались при своих мнениях, развода пока нет. Господин Аршавин пока не хочет видеть своего ребёнка и не хочет платить назначенные судом алименты в размере 350 тыс. рублей в месяц. У него накопилась задолженность, ему запрещён выезд за границу», — заявил адвокат Казьминой Александр Добровинский.
Аршавин женился на Казьминой в 2016 году, а в 2017-м у пары родилась дочь. У бывшего спортсмена также есть три ребёнка от телеведущей Юлии Барановской, с которой он длительное время жил в гражданском браке.
- 4 июня 2019
-
18:14
-
18:10
-
17:56
-
17:48
-
17:35
-
17:28
-
17:16
-
17:12
-
16:54
-
16:45
-
16:38
-
16:26
-
16:08
-
16:08
-
15:44
-
15:43
-
15:35
-
15:24
-
15:05
-
14:47
-
14:45
-
14:44
-
14:43
-
14:31
-
14:30
-
14:30
-
14:07
-
14:03
-
13:45
-
13:44
-
13:24
-
13:18
-
13:05
-
12:54
-
12:39