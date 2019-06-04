Аршавину запретили выезжать из России

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин в ближайшее время не сможет покинуть территорию страны, сообщает Интерфакс.



Данное решение было принято судом в Санкт-Петербурге по итогам сегодняшнего заседания, посвящённого разводу экс-нападающего со своей супругой Алисой Казьминой.



«Мы все остались при своих мнениях, развода пока нет. Господин Аршавин пока не хочет видеть своего ребёнка и не хочет платить назначенные судом алименты в размере 350 тыс. рублей в месяц. У него накопилась задолженность, ему запрещён выезд за границу», — заявил адвокат Казьминой Александр Добровинский.



Аршавин женился на Казьминой в 2016 году, а в 2017-м у пары родилась дочь. У бывшего спортсмена также есть три ребёнка от телеведущей Юлии Барановской, с которой он длительное время жил в гражданском браке.

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