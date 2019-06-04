Девушка, которая обвинила Неймара в изнасиловании, изменила показания

Девушка, обвинившая нападающего «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймара в изнасиловании, изменила показания, сообщает Globo Esporte.



Ранее сообщалось, что женщина, которая утверждает, что футболист изнасиловал её в Париже 15 мая, подала заявление в полицейский участок в Сан-Паулу. Полиция сообщает, что девушка была эмоционально потрясена и боялась регистрировать дело в другой стране. Позже стало известно, что Неймару может грозить тюремное заключение сроком до пяти лет.



По информации источника, юридическая компания расторгла контракт с девушкой после того, как она изменила показания. Девушка сообщила, что близость с Неймаром в отеле произошла по обоюдному согласию, однако во время близости 27-летний бразильский футболист применил силу и ударил её.

СМИ: Неймар много плакал в разговоре с Тите по поводу дела об изнасиловании