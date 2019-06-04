«Бавария» предложила € 90 млн за Хаверца
«Бавария» хочет купить полузащитника «Байера» Кая Хаверца, утверждает TZ.
По данным источника, мюнхенский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно и предложил за него € 90 млн. Впрочем, «Байер» отклонил это предложение, так как хочет сохранить хавбека ещё на один сезон.
19-летний Хаверц является воспитанником «Байера». В минувшем сезоне хавбек принял участие в 34 матчах немецкого национального чемпионата, в которых стал автором 17 забитых мячей (3 — с пенальти), а также отметился 7 результативными передачами. Контракт игрока с леверкузенским клубом действителен до лета 2022 года.
В завершившемся сезоне «Бавария» стала чемпионом Германии, «Байер» финишировал на четвёртом месте.
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