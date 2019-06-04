«Бавария» отказалась от выкупа трансфера Хамеса

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге сообщил, что клуб не будет выкупать у мадридского «Реала» трансфер колумбийского полузащитника Хамеса Родригеса.
«Решение по Хамесу принято. Он сказал мне в личной беседе, что попросит клуб не использовать опцию выкупа. В данных условиях это не имеет смысла. Он хочет постоянно выходить на поле, но мы не можем ему это гарантировать», — приводит слова Румменигге Sport Bild.
Напомним, «Бавария» арендовала Хамеса у «Реала» летом 2017 года за € 13 млн с правом последующего выкупа за € 42 млн. Всего за мюнхенский клуб 27-летний футболист провёл 67 матчей во всех турнирах, в которых стал автором 15 забитых мячей, а также отдал 20 результативных передач.
Таким образом, Родригес вернётся в «Реал». Контракт хавбека с «Королевским клубом» действует до лета 2021 года.
- 4 июня 2019
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