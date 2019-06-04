Клопп планирует сделать перерыв по окончании контракта с «Ливерпулем»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп хочет сделать перерыв в тренерской карьере на год по окончании срока действия контракта с мерсисайдским клубом, сообщает ESPN.



Напомним, соглашение Клоппа с «Ливерпулем» рассчитано до лета 2022 года. По информации источника, владельцы английского клуба в свою очередь рассчитывают продлить контракт с 51-летним немецким специалистом, однако не намерены давить на Клоппа.



Клопп возглавляет «Ливерпуль» с 2015 года. Английский клуб под руководством Клоппа одержал победу в финальном матче Лиги чемпионов в сезоне-2018/19 с «Тоттенхэм Хотспур» (2:0). Также мерсисайдский клуб завершил сезон на втором месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги, уступив на одно очко чемпиону страны «Манчестер Сити».

Беккенбауэр: Клопп — лучший тренер в мире, он лицо немецкого футбола