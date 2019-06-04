Месси — автор лучшего гола Лиги чемпионов в сезоне-2018/19 по версии фанатов
Аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси признан автором лучшего гола в Лиге чемпионов в сезоне-2018/19 по версии болельщиков.
Лучшим признан гол Месси в ворота «Ливерпуля» со штрафного в первом полуфинальном матче, который завершился победой каталонского клуба со счётом 3:0.
На втором месте гол, забитый форвардом «Ювентуса» Криштиану Роналду в ворота своей бывшей команды «Манчестер Юнайтед». Третье место досталось хавбеку «Барселоны» Ивану Ракитичу и его забитому голу «Тоттенхэм Хотспур» в матче группового этапа. Четвёртым стал гол форварда «Баварии» Арьена Роббена в матче группового этапа с «Бенфикой».
В минувшем сезоне 31-летний Месси стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов, забив 12 голов в 10 матчах.
Гол Роналду в ворота «МЮ» признан лучшим в сезоне-2018/19 в ЛЧ
- 4 июня 2019
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