Месси — автор лучшего гола Лиги чемпионов в сезоне-2018/19 по версии фанатов

Аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси признан автором лучшего гола в Лиге чемпионов в сезоне-2018/19 по версии болельщиков.

Лучшим признан гол Месси в ворота «Ливерпуля» со штрафного в первом полуфинальном матче, который завершился победой каталонского клуба со счётом 3:0.

На втором месте гол, забитый форвардом «Ювентуса» Криштиану Роналду в ворота своей бывшей команды «Манчестер Юнайтед». Третье место досталось хавбеку «Барселоны» Ивану Ракитичу и его забитому голу «Тоттенхэм Хотспур» в матче группового этапа. Четвёртым стал гол форварда «Баварии» Арьена Роббена в матче группового этапа с «Бенфикой».

В минувшем сезоне 31-летний Месси стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов, забив 12 голов в 10 матчах.