«Аякс» отказал «Роме», которая хотела переманить тен Хага

Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг не возглавит «Рому», утверждает Sky Sport Italia.

По данным источника, руководство голландского клуба отказалось отпустить специалиста в римский клуб, который находится в поисках нового главного тренера.

Таким образом, «Рома» продолжает выбирать между двумя кандидатами — Паулу Фонсекой («Шахтёр») и Роберто Де Дзерби («Сассуоло»). Ранее сообщалось, что руководство «волков» склоняется к варианту с Де Дзерби, так как он является итальянцем. На посту наставника «волков» Де Дзерби может стать преемником Клаудио Раньери, который покинул клуб по окончании сезона.

В завершившемся сезоне «Рома», набрав 66 очков, финишировала на пятом месте в турнирной таблице итальянской Серии А. В следующем сезоне римляне будут выступать в Лиге Европы.