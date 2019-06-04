Шакири: определённо останусь в «Ливерпуле»
Полузащитник «Ливерпуля» Шердан Шакири заявил, что планирует остаться в мерсисайдском клубе.
«Я в „Ливерпуле“, это лучший клуб в Европе. У тренера есть множество планов на дальнейшее развитие команды. Он будет решать, кто получит игровое время. Ещё до трансфера я знал, что в „Ливерпуле“ серьёзная конкуренция. У меня долгосрочный контракт с клубом, я определённо останусь здесь», — приводит слова Шакири Goal.com.
Шакири перешёл из «Сток Сити» в «Ливерпуль» летом 2018 года. В завершившемся сезоне швейцарский футболист принял участие в 30 матчах, забил 6 голов и отдал 5 результативных передач. Напомним, «Ливерпуль» стал победителем Лиги чемпионов сезона-2018/19, обыграв в финале «Тоттенхэм Хотспур» (2:0).
- 4 июня 2019
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