Шакири: определённо останусь в «Ливерпуле»

Полузащитник «Ливерпуля» Шердан Шакири заявил, что планирует остаться в мерсисайдском клубе.



«Я в „Ливерпуле“, это лучший клуб в Европе. У тренера есть множество планов на дальнейшее развитие команды. Он будет решать, кто получит игровое время. Ещё до трансфера я знал, что в „Ливерпуле“ серьёзная конкуренция. У меня долгосрочный контракт с клубом, я определённо останусь здесь», — приводит слова Шакири Goal.com.



Шакири перешёл из «Сток Сити» в «Ливерпуль» летом 2018 года. В завершившемся сезоне швейцарский футболист принял участие в 30 матчах, забил 6 голов и отдал 5 результативных передач. Напомним, «Ливерпуль» стал победителем Лиги чемпионов сезона-2018/19, обыграв в финале «Тоттенхэм Хотспур» (2:0).