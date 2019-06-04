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Семак вошёл в список самых знаменитых жителей Петербурга

Семак вошёл в список самых знаменитых жителей Петербурга
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак вошёл в число победителей премии «Топ-50» в номинации «Медиалидеры», сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

Помимо наставника петербургского клуба лауреатами премии в 2019 году стали Данила Поперечный, Елизавета Туктамышева, Александр Маноцков, Shortparis, Михаил Шемякин, Елизавета Боярская и другие.

Премия «Топ-50» ежегодно вручается достойным жителям Санкт-Петербурга в 10 номинациях: «Кино», «Театр», «Музыка», «Искусство», «Мода», «Книги», «Бизнес», «Наука и Жизнь», «Урбанистика» и «Медиалидеры».

Семак возглавил «Зенит» в мае 2018 года. Под руководством специалиста петербургский клуб стал чемпионом России по итогам сезона-2018/19.

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