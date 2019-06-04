Семак вошёл в список самых знаменитых жителей Петербурга
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак вошёл в число победителей премии «Топ-50» в номинации «Медиалидеры», сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.
Помимо наставника петербургского клуба лауреатами премии в 2019 году стали Данила Поперечный, Елизавета Туктамышева, Александр Маноцков, Shortparis, Михаил Шемякин, Елизавета Боярская и другие.
Премия «Топ-50» ежегодно вручается достойным жителям Санкт-Петербурга в 10 номинациях: «Кино», «Театр», «Музыка», «Искусство», «Мода», «Книги», «Бизнес», «Наука и Жизнь», «Урбанистика» и «Медиалидеры».
Семак возглавил «Зенит» в мае 2018 года. Под руководством специалиста петербургский клуб стал чемпионом России по итогам сезона-2018/19.
- 4 июня 2019
-
19:47
-
19:38
-
19:36
-
19:24
-
19:15
-
19:01
-
18:54
-
18:40
-
18:32
-
18:14
-
18:10
-
17:56
-
17:48
-
17:35
-
17:28
-
17:16
-
17:12
-
16:54
-
16:45
-
16:38
-
16:26
-
16:08
-
16:08
-
15:44
-
15:43
-
15:35
-
15:24
-
15:05
-
14:47
-
14:45
-
14:44
-
14:43
-
14:31
-
14:30
-
14:30
Партнерский контент