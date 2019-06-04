«Ахмат» объявил о переходе форварда «Анжи» Понсе
Венесуэльский нападающий «Анжи» Андрес Понсе перешёл в «Ахмат», сообщает официальный «твиттер» грозненского клуба.
«Контракт с ФК «Ахмат» подписал нападающий «Анжи» и сборной Венесуэлы Андрес Понсе. Соглашение рассчитано на четыре года. Понсе начнёт работать с командой с первого дня на сборах в Австрии, которые начнутся ровно через десять дней. Желаем нашему новичку успехов!» — говорится в сообщении пресс-службы «Ахмата».
22-летний Понсе выступал за «Анжи» с 2018 года. Всего за махачкалинский клуб он провёл 28 матчей во всех турнирах, в которых стал автором пяти забитых мячей. Ранее играл за «Депортиво Тачиру», «Льянерос», «Ольяненси», «Сампдорию», «Лугано», «Ливорно» и «ФеральпиСало». За сборную Венесуэлы сыграл 4 матча.
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