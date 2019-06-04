Ройс признан лучшим игроком Бундеслиги сезона-2018/19 по версии футболистов

Нападающий дортмундской «Боруссии» Марко Ройс признан лучшим игроком немецкой Бундеслиги сезона-2018/19 по версии футболистов, сообщает пресс-служба «шмелей».
30-летний форвард дортмундской «Боруссии» набрал 31,4% голосов. Ройс удостоен звания самого ценного игрока чемпионата Германии уже в третий раз. Прежде немецкий футболист побеждал в голосовании игроков в 2012 и 2014 годах.
Ройс выступает в составе дортмундской «Боруссии» с 2012 года. В завершившемся сезоне 30-летний немецкий форвард принял участие в 27 матчах Бундеслиги, забил 17 голов и отдал 10 результативных передач. Вместе со «шмелями» Ройс становился обладателем Кубка Германии в сезоне-2016/17 и дважды выигрывал Суперкубок страны (2013, 2014). Также Ройс играет за национальную команду Германии с 2011 года.
- 4 июня 2019
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