Ройс признан лучшим игроком Бундеслиги сезона-2018/19 по версии футболистов

Нападающий дортмундской «Боруссии» Марко Ройс признан лучшим игроком немецкой Бундеслиги сезона-2018/19 по версии футболистов, сообщает пресс-служба «шмелей».



30-летний форвард дортмундской «Боруссии» набрал 31,4% голосов. Ройс удостоен звания самого ценного игрока чемпионата Германии уже в третий раз. Прежде немецкий футболист побеждал в голосовании игроков в 2012 и 2014 годах.



Ройс выступает в составе дортмундской «Боруссии» с 2012 года. В завершившемся сезоне 30-летний немецкий форвард принял участие в 27 матчах Бундеслиги, забил 17 голов и отдал 10 результативных передач. Вместе со «шмелями» Ройс становился обладателем Кубка Германии в сезоне-2016/17 и дважды выигрывал Суперкубок страны (2013, 2014). Также Ройс играет за национальную команду Германии с 2011 года.