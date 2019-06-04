Жена Мамаева прошла проверку на полиграфе по поводу наркотиков

Алана Мамаева, супруга полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, прошла проверку на полиграфе по поводу видео, на котором она могла находиться в состоянии наркотического опьянения.
При прохождении проверки Мамаева заявила, что не употребляла наркотических веществ в день записи скандального видео. Девушка хотела доказать, что видео имеет постановочный характер.
«У меня нет объективных оснований полагать, что на мои вопросы Алана Мамаева солгала. Но есть дополнение: эмоциональный фон и состояние самой опрашиваемой в момент прохождения исследования было нестабильным», — приводит слова полиграфолога «РЕН ТВ».
Напомним, Мамаев с октября прошлого года пребывает в СИЗО «Бутырка» в связи с двумя инцидентами в Москве. Вместе с ним под стражей находятся нападающий «Зенита» Александр Кокорин, его брат Кирилл и друг Александр Протасовицкий.
- 4 июня 2019
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