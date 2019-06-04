Жена Мамаева прошла проверку на полиграфе по поводу наркотиков

Алана Мамаева, супруга полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, прошла проверку на полиграфе по поводу видео, на котором она могла находиться в состоянии наркотического опьянения.



При прохождении проверки Мамаева заявила, что не употребляла наркотических веществ в день записи скандального видео. Девушка хотела доказать, что видео имеет постановочный характер.



«У меня нет объективных оснований полагать, что на мои вопросы Алана Мамаева солгала. Но есть дополнение: эмоциональный фон и состояние самой опрашиваемой в момент прохождения исследования было нестабильным», — приводит слова полиграфолога «РЕН ТВ».



Напомним, Мамаев с октября прошлого года пребывает в СИЗО «Бутырка» в связи с двумя инцидентами в Москве. Вместе с ним под стражей находятся нападающий «Зенита» Александр Кокорин, его брат Кирилл и друг Александр Протасовицкий.

Жена Мамаева пройдёт проверку на полиграфе по поводу наркотиков