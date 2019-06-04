Семак может войти в предвыборный штаб врио губернатора Петербурга Беглова
Главному тренеру «Зенита» Сергею Семаку предложили стать сопредседателем предвыборного штаба врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.
«Мы пообщались, да. Телефонный разговор был, но приеду после короткого отпуска, мы ещё пообщаемся, и я потом скажу всё», — приводит слова Семака телеграм-канал Baza.
43-летний Семак возглавил «Зенит» в мае 2018 года. Под руководством специалиста петербургский клуб стал чемпионом России по итогам сезона-2018/19. Кроме того, Семак стал первым в истории российских чемпионатов, кто завоевал золотые медали как в качестве футболиста, так и тренера.
Ранее сообщалось, что Семак вошёл в список самых знаменитых жителей Петербурга. Тренер претендует также на премию «Открытие года» по версии журнала GQ.
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