Семак может войти в предвыборный штаб врио губернатора Петербурга Беглова

Главному тренеру «Зенита» Сергею Семаку предложили стать сопредседателем предвыборного штаба врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.



«Мы пообщались, да. Телефонный разговор был, но приеду после короткого отпуска, мы ещё пообщаемся, и я потом скажу всё», — приводит слова Семака телеграм-канал Baza.

43-летний Семак возглавил «Зенит» в мае 2018 года. Под руководством специалиста петербургский клуб стал чемпионом России по итогам сезона-2018/19. Кроме того, Семак стал первым в истории российских чемпионатов, кто завоевал золотые медали как в качестве футболиста, так и тренера.

Ранее сообщалось, что Семак вошёл в список самых знаменитых жителей Петербурга. Тренер претендует также на премию «Открытие года» по версии журнала GQ.