Игнашевич: счастлив возглавить «Торпедо», это невероятное чувство

Бывший футболист сборной России Сергей Игнашевич поделился впечатлениями от назначения на пост главного тренера московского «Торпедо».



«Я очень рад, даже счастлив, потому что получил серьёзную работу, к которой я готовился и стремился. А также счастлив оттого, что судьба подарила мне шанс начать свою карьеру в клубе, который, по сути, меня воспитал. «Торпедо» всегда было у меня в сердце и памяти, и я даже не знаю, как описать эмоции, когда ты возвращаешься после длинного пути к себе домой. Это невероятное чувство!



Мне очень понравилось наше общение с футболистами. Я увидел, что игроки рады тому, что в их карьере появился новый вызов, и они очень хотят проявить себя на уровне ФНЛ. Думаю, что наши амбиции совпадают.



Мы чуть раньше выйдем из отпуска: 14 и 15 июня команда будет тренироваться в Москве, а 16-го отправится в Кратово. Там мы проведём два небольших учебно-тренировочных сбора. Времени на подготовку у нас очень мало, всего три недели, ведь уже 7 июля стартует первенство ФНЛ», — приводит слова Игнашевича пресс-служба «Торпедо».

Игнашевич стал главным тренером «Торпедо»