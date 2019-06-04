Ф. Менди проходит медосмотр для «Реала»

Защитник «Лиона» Ферлан Менди прибыл в Клерфонтен, чтобы пройти медицинское обследование для мадридского «Реала», утверждает L'Equipe.

По данным источника, во Францию прилетел врач «Королевского клуба», чтобы проконтролировать ход медосмотра. Если всё будет в порядке, Менди подпишет с «Реалом» контракт до лета 2025 года. Сумма трансфера составит € 50 млн.

23-летний Менди является воспитанником «Гавра». В «Лион» он перешёл летом 2017 года. Сумма трансфера составила € 5 млн. В минувшем сезоне Менди принял участие в 30 матчах французского национального чемпионата, в которых стал автором двух забитых мячей, а также отдал одну результативную передачу.

Нынешний сезон «Реал» завершил на третьем месте в турнирной таблице испанской Примеры и завоевал путёвку в Лигу чемпионов.