Ф. Менди проходит медосмотр для «Реала»

Защитник «Лиона» Ферлан Менди прибыл в Клерфонтен, чтобы пройти медицинское обследование для мадридского «Реала», утверждает L'Equipe.
По данным источника, во Францию прилетел врач «Королевского клуба», чтобы проконтролировать ход медосмотра. Если всё будет в порядке, Менди подпишет с «Реалом» контракт до лета 2025 года. Сумма трансфера составит € 50 млн.
23-летний Менди является воспитанником «Гавра». В «Лион» он перешёл летом 2017 года. Сумма трансфера составила € 5 млн. В минувшем сезоне Менди принял участие в 30 матчах французского национального чемпионата, в которых стал автором двух забитых мячей, а также отдал одну результативную передачу.
Нынешний сезон «Реал» завершил на третьем месте в турнирной таблице испанской Примеры и завоевал путёвку в Лигу чемпионов.
- 4 июня 2019
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