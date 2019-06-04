Президент «Торпедо» объяснила назначение Игнашевича на пост наставника клуба

Президент «Торпедо» Елена Еленцева прокомментировала назначение Сергея Игнашевича на пост главного тренера московской команды.



«В первую очередь поздравляю Сергея Николаевича с назначением. Сразу хочу пояснить, что на пост главного тренера нашей команды было достаточно много претендентов, но в итоге мы остановили свой выбор на кандидатуре Сергея Игнашевича.



Решение было принято по нескольким причинам. Во-первых, он является воспитанником нашего клуба, его детство и юность прошли на Восточной улице и «Торпедо» занимает особое место в его жизни. Второй момент — выдающаяся футбольная карьера, в ходе которой он зарекомендовал себя как настоящий профессионал, сумевший добиться большого количества побед. Ему посчастливилось работать со многими тренерами самого высокого уровня. Уверена, что этот факт положительно скажется на его личной карьере.



И наконец, он человек, обладающий огромным желанием повторить достижения, завоеванные в бытность игроком, на тренерском поприще. После общения с ним понимаешь, что для этого специалиста мелочей в футболе не бывает и он будет стремиться выстраивать рабочий процесс на самом высоком и, что немаловажно, современном уровне. Я желаю Сергею Николаевичу успехов в работе. Надеюсь, что команду под его руководством ждёт удачный сезон в ФНЛ!» — приводит слова Еленцевой официальный сайт «Торпедо».

Игнашевич: счастлив возглавить «Торпедо», это невероятное чувство