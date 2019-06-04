Сестра Неймара обратилась к девушке, обвинившей её брата в изнасиловании

Рафаэлла Бекран, сестра нападающего «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймара, обратилась к девушке, которая обвинила её брата в изнасиловании.



«Это ужасно. Каждый, кто лично знает моего брата, никогда не поверит, что он способен на такое. Я надеюсь, что Бог простит эту девушку. Сейчас моя семья переживает тяжёлые времена. Мне никогда не понять, как человек может совершать подобные вещи. Это действительно серьёзная проблема, ведь многие женщины страдают от насилия. Надеюсь, вы сможете спокойно спать по ночам и ваша совесть чиста. Я не желаю вам зла. Надеюсь, вы сможете обрести мир после того, что сделали», — приводит слова Бекран Terra.

Ранее сообщалось, что женщина, которая утверждает, что футболист изнасиловал её в Париже 15 мая, подала заявление в полицейский участок в Сан-Паулу. Полиция сообщает, что девушка была эмоционально потрясена и боялась регистрировать дело в другой стране. Позже стало известно, что Неймару может грозить тюремное заключение сроком до пяти лет.



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