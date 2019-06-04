Тите: я не позволю себе судить о ситуации с Неймаром

Главный тренер сборной Бразилии Тите поделился мнением о ситуации с нападающим Неймаром, который обвиняется в изнасиловании.
«Прежде всего, я знаю важность этой темы, её реальный масштаб. Тема личная, и у людей будет время изучить факты. Пока я не позволю себе судить. Могу лишь сказать, что за три года совместной дискуссии на личные темы Неймар всегда был лояльным и правдивым.
Я не могу комментировать или пересекать черту. Я должен тратить силы на подготовку команды. Я понимаю, вы хотите получить информацию для вынесения её на обсуждение. Я хочу, чтобы вы поняли: я сосредоточен на подготовке к матчу с Катаром.
Если я буду что-то выяснять и делать предположения, это будет отнимать мою энергию от того, на чём я действительно должен сосредоточиться.
У меня было два разговора с Неймаром, но оба они были на личные темы. Мы поговорили о капитанской повязке и важности быть сосредоточенным на работе.
Технически он незаменим для Бразилии. Но его можно заменить. У нас нет незаменимых», — приводит слова Тите Goal.
- 4 июня 2019
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