Тите: я не позволю себе судить о ситуации с Неймаром

Главный тренер сборной Бразилии Тите поделился мнением о ситуации с нападающим Неймаром, который обвиняется в изнасиловании.



«Прежде всего, я знаю важность этой темы, её реальный масштаб. Тема личная, и у людей будет время изучить факты. Пока я не позволю себе судить. Могу лишь сказать, что за три года совместной дискуссии на личные темы Неймар всегда был лояльным и правдивым.



Я не могу комментировать или пересекать черту. Я должен тратить силы на подготовку команды. Я понимаю, вы хотите получить информацию для вынесения её на обсуждение. Я хочу, чтобы вы поняли: я сосредоточен на подготовке к матчу с Катаром.



Если я буду что-то выяснять и делать предположения, это будет отнимать мою энергию от того, на чём я действительно должен сосредоточиться.



У меня было два разговора с Неймаром, но оба они были на личные темы. Мы поговорили о капитанской повязке и важности быть сосредоточенным на работе.



Технически он незаменим для Бразилии. Но его можно заменить. У нас нет незаменимых», — приводит слова Тите Goal.

СМИ: Неймар много плакал в разговоре с Тите по поводу дела об изнасиловании