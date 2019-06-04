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Марадона: если «МЮ» нуждается в тренере, я тот человек, который готов помочь

Марадона: если «МЮ» нуждается в тренере, я тот человек, который готов помочь
Футбол / Англия 0

Бывший футболист сборной Аргентины Диего Марадона, ныне возглавляющий мексиканский клуб «Дорадос», отметил, что готов возглавить «Манчестер Юнайтед».

«Если „Манчестер Юнайтед“ нуждается в тренере, я тот человек, который готов им помочь. Я знаю, что этот клуб продаёт много футболок по всему миру, но им также необходимо выигрывать трофеи. Я могу сделать это для „Манчестер Юнайтед“.

„Манчестер Юнайтед" был моей любимой английской командой на протяжении долгого времени. При Фергюсоне у них было много отличных игроков, это была великолепная команда. Но сейчас я вынужден сделать выбор в пользу „Манчестер Сити“. Да, я не должен так менять своё мнение, но это из-за Агуэро. Мы постоянно говорим, что он играет в хорошей команде», — приводит слова Марадоны FourFourTwo.

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