Макрон наградил игроков и тренерский штаб сборной Франции за победу на ЧМ-2018
Президент Франции Эмманюэль Макрон наградил футболистов и тренерский штаб национальной команды страны орденами Почётного легиона за победу на чемпионате мира 2018 года.
Церемония вручения почётных наград состоялась сегодня, 4 июня, в Елисейском дворце в Париже. Напомним, что сборная Франции выиграла мундиаль, который проходил в 2018 году в России. В финале команда под руководством Дидье Дешама обыграла сборную Хорватии на стадионе «Лужники» в Москве со счётом 4:2.
Фото доступны на странице сборной Франции в «Твиттере».
Орден Почётного легиона был учреждён Наполеоном Бонапартом 19 мая 1802 года. Эта награда является высшим знаком отличия, почёта и официального признания особых заслуг во Франции.
- 5 июня 2019
-
00:08
-
00:07
- 4 июня 2019
-
23:51
-
23:38
-
23:29
-
23:24
-
23:16
-
23:15
-
22:57
-
22:48
-
22:37
-
22:29
-
22:22
-
21:59
-
21:49
-
21:33
-
21:31
-
21:08
-
20:45
-
20:40
-
20:28
-
20:25
-
20:16
-
20:09
-
20:01
-
19:57
-
19:47
-
19:38
-
19:36
-
19:24
-
19:15
-
19:01
-
18:54
-
18:40
-
18:32
Партнерский контент