«Атлетико» рассматривает Санчеса в качестве возможной замены Гризманну
Мадридский «Атлетико» проявляет интерес к чилийскому нападающему «Манчестер Юнайтед» Алексису Санчесу. Об этом сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на чилийские СМИ.
По данным источника, испанский клуб рассматривает кандидатуру чилийца в качестве возможной замены французскому форварду Антуану Гризманну, который, скорее всего, покинет команду в летнее трансферное окно. Представители «Атлетико» уже провели предварительные переговоры с агентом Санчеса. Игроком интересуются также «Ювентус» и «Интер».
В нынешнем сезоне 30-летний Санчес принял участие в 20 матчах английского национального чемпионата, стал автором одного забитого мяча и отметился тремя результативными передачами. Контракт игрока с «МЮ» действует до лета 2022 года.
Алексис извинился перед болельщиками «Манчестер Юнайтед»
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